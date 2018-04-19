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    19 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Fatih Terim tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

    Fatih Terime kötü haber! PFDKya sevk edildi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    teknik direktörü , Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisar'a 2-0 kaybedilen maç sonrasında hakeme söylediği sözler yüzünden PFDK'ya sevk edildi.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle;

    Hukuk Müşavirliği'nce 19.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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