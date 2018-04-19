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    19 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saray'ı pişman ettirdi...

    Alex Tellesten muhteşem istatistik!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Galatasaray'ın Porto'ya sattığı Alex Telles, değerini yükseltmeye devam ediyor...

    Porto'nun 2 sezon önce Galatasaray'dan 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Alex Telles, hem performansını hem de değerini yükseltmeye devam ediyor. Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp 18 asist yapan Telles, Brezilya Milli Takım'dan da teklif bekliyor.

    Brezilya teknik direktörü Tite'nin radarında olan Brezilyalı sol bek sergilediği performansla bu yaz Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılması bekleniyor. Şu an transfermarket değeri 16 milyon Euro olan başarılı futbolcunun Dünya Kupası'nda görev alması halinde bu rakamın en az iki katına çıkması bekleniyor.

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