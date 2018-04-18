Ünal Aysaldan Adnan Polata yanıt

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, kendisinden önce başkanlık yapan Adnan Polat'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, kendisinden önceki dönemde kulüpte başkanlık yapan Adnan Polat'a cevap verdi.



İşte Aysal'ın açıklamaları:



Adnan Polat yönetimi, görevi bana 328 milyon dolar borçla devretmişti.. Adnan Polat, herkesin gözünün içine baka baka 'Görevi 118 milyon dolar borç-alacak farkı ile devrettim' dedi. Halbuki izan sahibi bir insan '118 milyon dolar borç-alacak farkıyla devraldığım kulübü; yeni stadın 10 yıllık isim hakkını, 3 yıllık loca ve 1 yıllık koltuk gelirlerini peşinen tahsil edip harcadıktan sonra 328 milyon dolar borç-alacak farkıyla devrettim' demeliydi. Adnan Polat, benim dönemimde Galatasaray'ın 1 milyar dolar harcadığını öne sürme gafletinde de bulundu. Resmi raporlarla kesindir ki; ben kulübü 328 milyon dolar borçla aldım ve 348 milyon dolar borçla teslim ettim. Üstelik bu döneme Kalamış Tesisleri ve Taçspor gibi iki büyük yatırımı sığdırdık. Onun dönemindeki çöp olmuş lig 8.'si kadroyu tamamen yenileyip 130 milyon euroluk iddialı bir takım kurduk, Avrupa ve Türkiye'de hem yeniden firma olduk, hem de başarılar kazandık. Benden sonrakiler bu müstesna kadrodaki yıldızları satarak onun parasını yediler. Adnan Polat'ın ibrasızlığının affedilmesi konusunda gelince; hiç bir Galatasaray başkanı genel kurul kararını değiştiremez. Bunu ancak yine genel kurul yapabilir. Adnan Polat'ın 'Galatasaray'da kalite düştü' serzenişi, beni acı acı güldürdü. Polat'ın söylediği rakamlardaki garabeti gördükten sonra, hangi başkan sayesinde kalitenin gerilediği herkes tarafından kolayca anlaşılacaktır. (Hürriyet)