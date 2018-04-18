UEFAdan Galatasarayı rahatlatan açıklama!

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Finansal Fair Play yaptırımları hakkında konuştu. UEFA'nın kurallarının kimseye zorlamak için olmadığını ifade eden Caferin, "Kimseyi öldürmek istemiyoruz" dedi.

Başta AC Milan ve Paris Saint Germain'de sponsorluk sözleşmeleri olmak üzere tüm kulüpler için gerekli görüşmelerin ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Caferin, "UEFA olarak hiçbir kulübe dayatmalar yaparak "ya bunu yaparsın ya da seni dışarıda bırakırız" gibi bir zorlayıcılığımız bulunmuyor. UEFA, her kulübe yardım etmek için var, biz polis değiliz, ama saygı duyulması gereken kurallar da var. Bu bağımsız bir yargı" dedi.