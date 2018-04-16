Mariano örümcek ağlarını temizledi

Cimbom mutlak kazanmak için çıktığı Başakşehir maçında hücumda zorlanıyordu. 60. dakikada Galatasaray’ın sağ beki Mariano topu önüne aldı, sol ayağıyla örümcek ağlarını temizledi

Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano, takımının Gençlerbirliği'ne kaybettiği mücadelede kötü bir performans sergilemişti. Başakşehir maçında da hem Elia'yı durdurmakla hem de hücumları şekillendirmekle görevliydi. İki işini birden çok iyi yaptı. Cimbom'un hücumda sıkıştığı anlarda da sorumluluk aldı. Dakikalar 60'ı gösterirken öyle bir gol attı ki uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Sarı kırmızılıların sağ beki, topu kendi bölgesinde aldı, önünü boşaltıp sol ayağıyla inanılmaz vurdu. Meşin yuvarlak doksandaki örümcek ağlarını aldı. Mariano Aslan'ın ligde attığı son 7 golün 4'üne direkt etki etti. 1 gol kaydederken, 3 de asist yaptı.

'ÇOK GÜZEL YERE GİTTİ'

Mariano maç sonrası golünü ve şampiyonluk şanslarını şöyle anlattı: "Gomis önümü açtı. Sol ayağımla denedim. Top çok iyi yere gitti. Kariyerimin başlarında Brezilya'da da böyle gol atmıştım. Geçen hafta istenmeyen bir sonuç aldık. Kazanmaktan başka şansımız yoktu. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanılmaz destek verdiler ve mükemmel bir galibiyet aldık"