Galatasaraydan Fenerbahçe taktiği

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın evinde en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmesinden sonra Sabah Gazetesi Yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Başakşehir maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in yazısı...

Galatasaray içeride 43 puan, deplasmanda 17 puan toplamış. Sarı-kırmızılı takım kendi evinde, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe'den 15 puan, Beşiktaş'tan ise 7 puan fazla almış. Burada aslan payını taraftara veriyorum. Fatih Terim ile Tudor arasındaki en önemli fark; Fatih hocanın taraftar ile olan enerjisidir...