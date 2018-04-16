Galatasaraydan Fenerbahçe taktiği

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Galatasaray'dan Fenerbahçe taktiği
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın evinde en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmesinden sonra Sabah Gazetesi Yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Başakşehir maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in yazısı...
Galatasaray içeride 43 puan, deplasmanda 17 puan toplamış. Sarı-kırmızılı takım kendi evinde, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe'den 15 puan, Beşiktaş'tan ise 7 puan fazla almış. Burada aslan payını taraftara veriyorum. Fatih Terim ile Tudor arasındaki en önemli fark; Fatih hocanın taraftar ile olan enerjisidir...
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