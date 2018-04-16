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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan Fenerbahçe taktiği

    Galatasaraydan Fenerbahçe taktiği
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde 'ın evinde en yakın takipçisi 'i 2-0 mağlup etmesinden sonra Sabah Gazetesi Yazarı , Galatasaray - Başakşehir maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in yazısı...

    içeride 43 puan, deplasmanda 17 puan toplamış. Sarı-kırmızılı takım kendi evinde, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden 'den 15 puan, Beşiktaş'tan ise 7 puan fazla almış. Burada aslan payını taraftara veriyorum. Fatih Terim ile Tudor arasındaki en önemli fark; Fatih hocanın taraftar ile olan enerjisidir...

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