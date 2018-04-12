Badou Ndiayeden Galatasaray açıklaması!

Devre arasında sürpriz şekilde Galatasaray'dan ayrılarak İngiliz ekiplerinden Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, son dönemde sarı-kırmızılı ekibe döneceği yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.

Stoke City ile ligde kalma mücadelesi veren Badou Ndiaye için beklediği ortamı bulamadığı için ayrılmak istediği yönünde iddialar çıkmıştı.

Ndiaye, İngiliz basınına bu iddialar hakkında konuştu. Galatasaray'a da dönüş yapmaya sıcak baktığı yönünde iddialar çıkan 27 yaşındaki orta saha''Transfer dedikoduları hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Stoke City'de kalmaya odaklanmak, bu takımın bir parçası olmayı sürdürmek istiyorum. Ayrılma gibi bir düşüncem yok. Burada yapacak işlerim var. Bu takım ligde kalacak. Ben de bunun için mücadele edeceğim''ifadelerini kullandı.

Senegalli oyuncu Stoke City'de yapacak işleri olduğunu söylerken ''Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Hocalarım, takım arkadaşlarım buraya alışmamı kolaylaştırdı. Her şey çok iyi. Tek eksik ligde toplamamız gereken puanlar. Ligde kalmamıza inanmayanlar eve gidebilir. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız'' dedi.

Ndiaye, Stoke City formasıyla Premier League'de 8 maça çıktı. Stoke, Premier League'in bitimine 5 hafta kala 27 puanla 19. sırada bulunuyor.