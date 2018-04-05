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    05 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Fatih Terim'in istediği genç yetenek!

    Fatih Terimin istediği genç yetenek!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    , Altınordu takımı oyuncularından 'yı yakın takibe aldı.

    Teknik Direktör , önümüzdeki sezon için kadroda düşündüğü gençlerin scout ekibi tarafından incelenmesi, kendisine rapor edilmesini istedi. İmparator'un radarına giren 1 numaralı isim ise ... Terim, performansını beğendiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunu gelişimini bu yönde sürdürmesi halinde kadrosuna dahil edecek.

    , Çağlar Söyüncü gibi yıldız isimlerin yetiştiği Altınordu altyapısında forma giyen ve A takıma yükselen orta saha oyuncusu olan Barış Alıcı bu sezon 1. ligde 9 gol atıp 9 asistlik başarılı bir performans sergiledi.

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