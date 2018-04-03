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    03 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray için karar günü belli oldu

    Galatasaray için karar günü belli oldu
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 03.04.2018

    , ile ilgili kararını 19 Nisan'da vereceği iddia edildi.

    Son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar ve hesaplarındaki sapmalar nedeniyle bir defa daha tehdidiyle karşı karşıya kalan 'da gözler Nyon'a çevrilirken sarı-kırmızılılarla ilgili kararın 19 Nisan'da 2018'de verileceği iddia edildi.

    9 Mart'ta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na yaklaşık 3 saatlik bir sunum gerçekleştiren ardından Türkiye'ye döndükten sonra kurulun istediği denetim raporlarını geçen hafta Nyon'a gönderen Galatasaray şimdi UEFA'dan gelecek habere kilitlenirken kurulun 19 Nisan'da yapacağı toplantıda sarı-kırmızılı kulüp için nihai kararı vereceği iddia edildi.

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