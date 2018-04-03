Galatasaray için karar günü belli oldu

UEFA, Galatasaray ile ilgili kararını 19 Nisan'da vereceği iddia edildi.

Son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar ve hesaplarındaki sapmalar nedeniyle bir defa daha UEFA tehdidiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da gözler Nyon'a çevrilirken sarı-kırmızılılarla ilgili kararın 19 Nisan'da 2018'de verileceği iddia edildi.



9 Mart'ta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na yaklaşık 3 saatlik bir sunum gerçekleştiren ardından Türkiye'ye döndükten sonra kurulun istediği denetim raporlarını geçen hafta Nyon'a gönderen Galatasaray şimdi UEFA'dan gelecek habere kilitlenirken kurulun 19 Nisan'da yapacağı toplantıda sarı-kırmızılı kulüp için nihai kararı vereceği iddia edildi.