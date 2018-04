3 büyüklerin minikleri dostluk turnuvasında

Türkiye’nin üç büyükleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın minik takımları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen büyük turnuvada devlerle mücadele etti

Brussels Football European Cup adı altında 15 yıldır düzenlenen turnuva Avrupa'nın en büyük kulüplerini bir araya getirdi. Üç gün boyunca U8, U9 ve U10 kategorilerinde yapılan turnuvalarda birbirinden heyecanlı maçlar yaşandı. Manchester City, Everton, Ajax, Barcelona, Sevilla, Benfica, Sporting Lizbon, AS Roma gibi takımların yanı sıra, Türkiye'nin üç büyükleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da turnuvada yer aldı.

Organizasyonun ikinci günü olan U9 turnuvasında mücadele eden Fenerbahçe ile Beşiktaş, sahada istediği sonuçları alamazken, Galatasaray 4 maç kazanmasına rağmen, averajla tur atlayamadı.



Manchester City'nin grubunda yer alan Galatasaray, oynadığı altı maçın dördünü kazanırken, 12 puanla liderin arkasında yer aldı ve averajla turu geçemeyen taraf oldu. Bir galibiyet ve bir beraberlik alan Fenerbahçe 4 puanla grubunda 6. olurken, Beşiktaş ise sadece bir galibiyetle grubunda 5. sırada yer aldı. U8 ile U9 turnuvalarında Hollanda'nın Ajax takımı şampiyon olurken, U10 kategorisinde Belçika'nın Charleroi takımı şampiyonluğa uzanarak büyük bir sürprize imza attı.





Brussels Football European Cup'ı organize eden Crossing Schaerbeek Kulübü'nün Türk başkanı Erdal Şevik, "Bu organizasyon 15 yıldır yapılıyor. Bu sene 15. yılımız. 15. yılımızda iyi kulüpleri, yani daha büyük kulüpleri davet etmek istedik ve o şekilde oldu. Görüyorsunuz zaten, çocukların bayramı gibi bir turnuva oldu. Bizim için de mutluluk verici oluyor çünkü Avrupa'nın en büyük kulüplerini buraya davet ettik. Amatör kümede mücadele eden bir kulüp olarak bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.



Şevik ayrıca turnuvada 19 ülkenin temsilcilerinin yer aldığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin üç büyük kulüpleri de burada, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Bizim amacımız iyi bir altyapıyı da davet etmek, Altınordu gibi. İnşallah Altınordu'yu bir dahaki seneye davet edebilirsek ne mutlu bize. Çünkü altyapısı güçlü olan Türkiye'de tek kulüp Altınordu görünüyor" ifadelerini kullandı.



Schaerbeek Belediyesi Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sait Köse, "Bu Avrupa'nın en prestijli minikler turnuvalarından bir tanesi. Yine bu sene Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarımızın minikleri burada yarıştılar. Bizi mutlu eden, dünyanın ve Avrupa'nın birçok yerinden gelen farklı kültürlerin çocuklarının birbirleriyle kaynaşmaları ve yarışmalarıdır. Bizim her zaman amacımız, gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve sokaklardan alıp, onların uyuşturucu, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaları. Çok küçük yaşlarda sporun sayesinde onları bu konuda eğitmek çok önemli. Bugün burada üç gün boyunca büyük kulüplerin minik sporcuları kıyasıya mücadele ettiler. Biz Schaerbeek Belediyesi olarak her zaman bu tür turnuvalara destekçi olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.