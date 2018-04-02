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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan skorbord açıklaması

    Galatasaraydan skorbord açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Kulübü, maçında yaşanan skorbord olayına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

    İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;

    'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    Trabzonspor müsabakası sonrası kupalarla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olan skorboard tanıtım görseli ile ilgili yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda;

    Tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir.

    Ancak bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.

    Türk sporunda centilmenliği öne alan,"Rakibe Saygı-Kendine Saygı" prensibiyle hareket eden Galatasaray Camiası kendine ve rakip takımlara karşı her zaman saygılıdır.

    En büyük ve en değerli varlığımız taraftarımız, teknik, idari, profesyonel kadrolarımız ile bütünlük ve beraberlik içinde, hak ettiğimiz şampiyonluk yürüyüşlerimiz ilelebet devam edecektir.

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