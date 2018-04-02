Galatasarayda Gençlerbirliği mesaisi

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, 9 Nisan Pazartesi günü Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise sahada sürat çalışmaları yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek sarı-kırmızılı ekip, 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.