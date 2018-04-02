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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Gençlerbirliği mesaisi

    Galatasarayda Gençlerbirliği mesaisi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, 9 Nisan Pazartesi günü Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise sahada sürat çalışmaları yaptı.

    Yarını izinli olarak geçirecek sarı-kırmızılı ekip, 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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