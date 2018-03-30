3’te sıfır çekti

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 resmi maçta puan çıkartmayı başaramadı.

Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. Haftasında almıştı.