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    30 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    3’te sıfır çekti

    3’te sıfır çekti
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    , ile oynadığı son 3 resmi maçta puan çıkartmayı başaramadı.

    Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi. , karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. Haftasında almıştı.

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