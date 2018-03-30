30 Mart 2018, Cuma
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3’te sıfır çekti
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 resmi maçta puan çıkartmayı başaramadı.
Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. Haftasında almıştı.
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