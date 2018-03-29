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    29 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Haldun Üstünel'in acı günü!

    Haldun Üstünelin acı günü!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı eski yönetici Haldun Üstünel'in babası Gündüz Üstünel'in cenaze namazında yer aldı

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı eski yönetici Haldun Üstünel'in vefat eden babası Gündüz Üstünel'in cenaze namazına katıldı.

    Gündüz Üstünel'in cenaze namazı, Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınırken, Galatasaray Kulübünden çok sayıda isim hazır bulundu.

    Cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra eski başkanlardan Adnan Polat ve Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı çok sayıda eski yönetici de katıldı.

    Kılınan cenaze namazının ardından Gündüz Üstünel'in cenazesi, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

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