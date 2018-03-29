;
    29 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Ahmet Bulut Galatasaray'a dava açıyor

    Ahmet Bulut Galatasaraya dava açıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile 'a dava açan Selçuk İnan'ın menajerinden sonra Arda Turan gibi bir çok önemli futbolcunun menajerliğini yürüten 'ta Galatasaray'a dava açtı.

    Geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile 'a dava açan Selçuk İnan'ın menajerinden sonra Arda Turan gibi bir çok önemli futbolcunun menajerliğini yürüten 'ta Galatasaray'a dava açtı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Terimli Cimbom, Fırtına dinlemiyor! Terim'li Cimbom, Fırtına dinlemiyor!
    Dev derbinin hakemi açıklandı Dev derbinin hakemi açıklandı
    Galatasaray idmanında gerginlik! Galatasaray idmanında gerginlik!
    BİZE ULAŞIN