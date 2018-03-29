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    29 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Gomis: Güveninizi boşa çıkarmayacağız

    Gomis: Güveninizi boşa çıkarmayacağız
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Aslantepe GSStore'da düzenlenen imza gününün ardından , Başkanı 'i makamında ziyaret etti.

    Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette başkan Cengiz, Gomis'e imza günü nedeniyle teşekkür ederek "Bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. İmza günündeki ilgiyi gördüm, inanılmazdı. Artık 8 maçımız kaldı, sahada sonuna kadar savaşıp şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum ve sizlere güveniyorum" dedi.

    ise başkan Cengiz'e teşekkür etti ve "Bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Ben de forması giymekten ve sizin gibi değerli insanlar ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

    Buluşmanın sonunda başkan , Gomis ve ailesine arasında Galatasaray'ın tarihini de anlatan kitabın da yer aldığı çeşitli hediyeler takdim etti.


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