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    28 Mart 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Robben geliyor!

    Robben geliyor!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Bu sezon ligde aradığını bulamayan ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan 'de Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen olacak.

    Bu sezon ligde aradığını bulamayan ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan 'de Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen olacak.

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