Robben geliyor!

Bu sezon ligde aradığını bulamayan ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben olacak.

Bu sezon ligde aradığını bulamayan ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben olacak.