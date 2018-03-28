28 Mart 2018, Çarşamba
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Robben geliyor!
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Bu sezon ligde aradığını bulamayan ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben olacak.
Bu sezon ligde aradığını bulamayan ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben olacak.
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FENERBAHÇE HABERLERİ