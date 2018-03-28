Özhan Canaydına büyük saygısızlık!

28 Mart 2018, Çarşamba
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"Centilmen Başkan" olarak tanınan Özhan Canaydın'ın heykeli hırsızlar tarafından tahrip edildi. Heykelin ayağını çalan hırsızlar bununla yetinmeyip heykelin yanında bulunan aslan figürünü de çaldı.
Tesislerin karşısında bulunan Özhan Canaydın Parkı'nda heykelin son hali büyük tepkilere neden oldu. 2012 yılında konulan heykele daha önce de zarar verilmişti.
Özhan Canaydın'a büyük saygısızlık!
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Galatasaray'ın efsane başkanları arasında yer alan rahmetli Özhan Canaydın'ın heykeline bazı kendini bilmezler çirkin bir saldırıda bulundu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin hemen dışında yer alan heykelin ayağı çalındı.
"Centilmen Başkan" olarak tanınan Özhan Canaydın'ın heykeli hırsızlar tarafından tahrip edildi. Heykelin ayağını çalan hırsızlar bununla yetinmeyip heykelin yanında bulunan aslan figürünü de çaldı.
Tesislerin karşısında bulunan Özhan Canaydın Parkı'nda heykelin son hali büyük tepkilere neden oldu. 2012 yılında konulan heykele daha önce de zarar verilmişti.
kalan karakter 1000
azim
gsyi batirip gitti günahiyla ne yapcak bakalimcevapla 28.03.2018 16:02
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