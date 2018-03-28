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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Özhan Canaydın'a büyük saygısızlık!

    Özhan Canaydına büyük saygısızlık!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Galatasaray'ın efsane başkanları arasında yer alan rahmetli Özhan Canaydın'ın heykeline bazı kendini bilmezler çirkin bir saldırıda bulundu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin hemen dışında yer alan heykelin ayağı çalındı.

    "Centilmen Başkan" olarak tanınan Özhan Canaydın'ın heykeli hırsızlar tarafından tahrip edildi. Heykelin ayağını çalan hırsızlar bununla yetinmeyip heykelin yanında bulunan aslan figürünü de çaldı.

    Tesislerin karşısında bulunan Özhan Canaydın Parkı'nda heykelin son hali büyük tepkilere neden oldu. 2012 yılında konulan heykele daha önce de zarar verilmişti.

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    azim azim

    gsyi batirip gitti günahiyla ne yapcak bakalim

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    hayır0
    cevapla 28.03.2018 16:02
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