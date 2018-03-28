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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Neymar'ın ayağını görenler şoke oldu! İşte son hali...

    Neymarın ayağını görenler şoke oldu! İşte son hali...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Paris Saint Germain’de forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolseverleri şaşırttı.

    Brezilyalı yıldız Neymar, ameliyat olmasının ardından tedavi sürecine devam ederken, ayağının son görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı.

    2018 Dünya Kupası'na forma giyememe riski ile karşı karşıya kalan Neymar için milli takım teknik heyetinde görev yapan Claudio Taffarel umutlu olduğunu söylese de yıldız futbolcunun ayağını gören Brezilyalı futbolseverler endişelendi.

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