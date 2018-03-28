Neymarın ayağını görenler şoke oldu! İşte son hali...

28 Mart 2018, Çarşamba
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Neymar'ın ayağını görenler şoke oldu! İşte son hali...
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Paris Saint Germain’de forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolseverleri şaşırttı.
Brezilyalı yıldız Neymar, ameliyat olmasının ardından tedavi sürecine devam ederken, ayağının son görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı.
2018 Dünya Kupası'na forma giyememe riski ile karşı karşıya kalan Neymar için milli takım teknik heyetinde görev yapan Claudio Taffarel umutlu olduğunu söylese de yıldız futbolcunun ayağını gören Brezilyalı futbolseverler endişelendi.
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