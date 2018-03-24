G.Saraydan bebek Gomis sürprizi

Süper Lig'de attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a fayda sağlamaya devam ediyor.

G.Saray taraftarının kalbini fetheden ve sezon başında kendisine 'Sen Olsan Bari' şarkısı dahi uyarlanan Gomis'e, Galatasaray yönetiminden bir sürpriz geldi.

Galatasaray, kısa sürede taraftarın göz bebeği haline gelen golcü oyuncu Bafetimbi Gomis'in popülaritesini de kullanarak kulübe maddi girdi sağlamak için elinden geleni yapıyor.









Sarı-kırmızılılar, oyuncak 'Gomis bebek' üretti ve GS Storelar'dan 129 liradan satışa çıkardı.

Fransız yıldız attığı gollerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirdi.



