G.Saraydan bebek Gomis sürprizi

24 Mart 2018, Cumartesi
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Galatasaray, kısa sürede taraftarın göz bebeği haline gelen golcü oyuncu Bafetimbi Gomis'in popülaritesini de kullanarak kulübe maddi girdi sağlamak için elinden geleni yapıyor.
Fransız yıldız attığı gollerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirdi.
G.Saray'dan bebek Gomis sürprizi
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Süper Lig'de attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a fayda sağlamaya devam ediyor.
G.Saray taraftarının kalbini fetheden ve sezon başında kendisine 'Sen Olsan Bari' şarkısı dahi uyarlanan Gomis'e, Galatasaray yönetiminden bir sürpriz geldi.
Galatasaray, kısa sürede taraftarın göz bebeği haline gelen golcü oyuncu Bafetimbi Gomis'in popülaritesini de kullanarak kulübe maddi girdi sağlamak için elinden geleni yapıyor.
Sarı-kırmızılılar, oyuncak 'Gomis bebek' üretti ve GS Storelar'dan 129 liradan satışa çıkardı.
Fransız yıldız attığı gollerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirdi.
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