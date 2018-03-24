Galatasaray, 21 Yaş Altı Takımı ile maç yaptı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor karşılaşması hazırlıkları kapsamında 21 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda oynanan maçta A Takım, 21 Yaş Altı Takımı 5-4 mağlup etti. A Takımı'nın golleri ise Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş ve Jason Denayer kaydetti.Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.