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    24 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray, 21 Yaş Altı Takımı ile maç yaptı

    Galatasaray, 21 Yaş Altı Takımı ile maç yaptı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor karşılaşması hazırlıkları kapsamında 21 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda oynanan maçta A Takım, 21 Yaş Altı Takımı 5-4 mağlup etti. A Takımı'nın golleri ise Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş ve Jason Denayer kaydetti.

    Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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