Varanedan Drogba itirafı

Real Madrid'in defans oyuncusu Raphael Varane, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde çok fazla büyük forvetlere karşı müdaele verdiğini belirten Fransız stoper ''Kane, Lewandowski gibi büyük yıldızlara karşı oynadım. Ama en tehlikelisi bir Canavar olan Drogba'ydı'' dedi.

İkili 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar ligi çeyrek finaliindeki Real Madrid - Galatasaray eşleşmesinde karşılaşmışlardı. İstanbul'daki oynanan maçta Drogba Varane'ın yanından yaptığı topuk vuruşuyla Galatasaray'ı 3-1 öne geçiren golü atmıştı.

(Fotomaç)