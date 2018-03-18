;
    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Varane'dan Drogba itirafı

    Varanedan Drogba itirafı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    'in defans oyuncusu , Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

    Kariyerinde çok fazla büyük forvetlere karşı müdaele verdiğini belirten Fransız stoper ''Kane, Lewandowski gibi büyük yıldızlara karşı oynadım. Ama en tehlikelisi bir Canavar olan Drogba'ydı'' dedi.

    İkili 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar ligi çeyrek finaliindeki - Galatasaray eşleşmesinde karşılaşmışlardı. İstanbul'daki oynanan maçta Varane'ın yanından yaptığı topuk vuruşuyla Galatasaray'ı 3-1 öne geçiren golü atmıştı.

    (Fotomaç)

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray Odeabank, Hendrix ile yıktı Galatasaray Odeabank, Hendrix ile yıktı
    Böyle sahtekarlık olmaz "Böyle sahtekarlık olmaz"
    G.Saraydan taraftara derbi teşekkürü G.Saray'dan taraftara derbi teşekkürü
    BİZE ULAŞIN