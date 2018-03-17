;
    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Igor Tudor süprizi! İstanbul'a geldi...

    Igor Tudor süprizi! İstanbula geldi...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    'ın eski teknik direktörü Igor , derbiyi izlemek üzere İstanbul'a geldi.

    Hırvat teknik adamın İstanbul'da görüntülenmesi sonrası yapılan araştırmada Hırvat teknik adamın Fenerbahçe ile arasında oynayacağı derbiyi izlemek için geldiği öğrenildi.

    Hatırlanacağı üzere ligin ilk yarısında ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'ndaki maç 0-0 bitmiş takımın başında ise Igor sahaya çıkmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri!
    Derbi sonrası Galatasaraya coşkulu karşılama Derbi sonrası Galatasaray'a coşkulu karşılama
    Erman Toroğlu: Çok net penaltı Erman Toroğlu: Çok net penaltı
    BİZE ULAŞIN