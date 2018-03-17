Igor Tudor süprizi! İstanbula geldi...

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Igor Tudor süprizi! İstanbul'a geldi...
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, derbiyi izlemek üzere İstanbul'a geldi.
Hırvat teknik adamın İstanbul'da görüntülenmesi sonrası yapılan araştırmada Hırvat teknik adamın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynayacağı derbiyi izlemek için geldiği öğrenildi.
Hatırlanacağı üzere ligin ilk yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'ndaki maç 0-0 bitmiş takımın başında ise Igor Tudor sahaya çıkmıştı.
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