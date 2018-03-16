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    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Mustafa Cengiz: Bu taraftara her şeye layık

    Mustafa Cengiz: Bu taraftara her şeye layık
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Başkanı , derbisi öncesi basına açık düzenlenen idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Başkanı , derbisi öncesi basına açık düzenlenen idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, yarın oynanacak maçla ilgili olarak, "İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun" dedi.

    Taraftarların tribünleri doldurmasıyla ilgili de konuşan Cengiz, "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Böyle bir manzara bize nasip oldu. İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun. Bu taraftara her şey layık" şeklinde konuştu.

    ABDURRAHİM ALBAYRAK: "GALATASARAY BU SEFER KADIKÖY'E FARKLI GİDİYOR"

    Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise, "Atmosferi görüyorsunuz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Galatasaray bu sefer Kadıköy'e farklı gidiyor" ifadelerini kullandı.

    Albayrak ayrıca, "Bu organizasyonun mimarı Fatih Terim'dir. 'Taraftarımızla beraber bir bütün olalım' dedi. Yarın da inşallah kazanan biz olacağız ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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