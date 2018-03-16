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    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

    Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 16.03.2018

    , ’de yarın oynayacağı derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

    Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen antrenman taraftara ve basına açık olarak gerçekleşti. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları ile devam idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
    Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmana 4 yıldızlı tişörtle sahaya çıktı. Sahaya ellerinde toplarla çıkan futbolcular, topları tribünlere gönderdi.
    Bu antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayan , Levent'te bulunan bir otelde kampa girecek.

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