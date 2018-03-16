16 Mart 2018, Cuma
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Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen antrenman taraftara ve basına açık olarak gerçekleşti. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları ile devam idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır
Giriş Tarihi: 16.03.2018
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı.
Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen antrenman taraftara ve basına açık olarak gerçekleşti. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları ile devam idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmana 4 yıldızlı tişörtle sahaya çıktı. Sahaya ellerinde toplarla çıkan futbolcular, topları tribünlere gönderdi.
Bu antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Levent'te bulunan bir otelde kampa girecek.
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