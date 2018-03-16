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    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    G.Saray'dan sürpriz transfer! Derbi öncesi...

    G.Saraydan sürpriz transfer! Derbi öncesi...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    'ın sürpriz bir transfer yaptığı ortaya çıktı. İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay, Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.

    'ın sürpriz bir transfer yaptığı ortaya çıktı. İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay, Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.

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