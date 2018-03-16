G.Saraydan sürpriz transfer! Derbi öncesi...

Galatasaray'ın sürpriz bir transfer yaptığı ortaya çıktı. İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay, Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.

Galatasaray'ın sürpriz bir transfer yaptığı ortaya çıktı. İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay, Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.