G.Saraydan sürpriz transfer! Derbi öncesi...

16 Mart 2018, Cuma
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G.Saray'dan sürpriz transfer! Derbi öncesi...
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018
Galatasaray'ın sürpriz bir transfer yaptığı ortaya çıktı. İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay, Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.
Galatasaray'ın sürpriz bir transfer yaptığı ortaya çıktı. İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay, Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.
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