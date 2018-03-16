Fatih Terimden galibiyet şifresi! Sakin ol akıllı oyna

16 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'den galibiyet şifresi! "Sakin ol akıllı oyna"
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi saf dışında bırakmak isteyen Fatih Terim, derbi öncesi oyuncularına galibiyet şifresini işte böyle anlattı. Tecrübeli teknik adam öğrencilerinden sakin, sabırlı ve akıllı oynayarak sonuca gitmelerini istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü antrenmanda futbolcularına Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet şifresini verdi. Tecrübeli hoca öğrencilerinden, sakin, sabırlı ve akıllı oynayarak sonuca gitmelerini istiyor. Ayrıca Terim'in kadroda bazı sürprizlere imza atmak istediği belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ