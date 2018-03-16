Fatih Terimden galibiyet şifresi! Sakin ol akıllı oyna

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi saf dışında bırakmak isteyen Fatih Terim, derbi öncesi oyuncularına galibiyet şifresini işte böyle anlattı. Tecrübeli teknik adam öğrencilerinden sakin, sabırlı ve akıllı oynayarak sonuca gitmelerini istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü antrenmanda futbolcularına Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet şifresini verdi. Tecrübeli hoca öğrencilerinden, sakin, sabırlı ve akıllı oynayarak sonuca gitmelerini istiyor. Ayrıca Terim'in kadroda bazı sürprizlere imza atmak istediği belirtiliyor.