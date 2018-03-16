;
    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den galibiyet şifresi! "Sakin ol akıllı oyna"

    Fatih Terimden galibiyet şifresi! Sakin ol akıllı oyna
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Şampiyonluk yarışında 'yi saf dışında bırakmak isteyen , derbi öncesi oyuncularına galibiyet şifresini işte böyle anlattı. Tecrübeli teknik adam öğrencilerinden sakin, sabırlı ve akıllı oynayarak sonuca gitmelerini istedi.

    Teknik Direktörü , dünkü antrenmanda futbolcularına derbisi öncesi galibiyet şifresini verdi. Tecrübeli hoca öğrencilerinden, sakin, sabırlı ve akıllı oynayarak sonuca gitmelerini istiyor. Ayrıca Terim'in kadroda bazı sürprizlere imza atmak istediği belirtiliyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    G.Saraydan sürpriz transfer! Derbi öncesi... G.Saray'dan sürpriz transfer! Derbi öncesi...
    Terim, Kocaman karşısında 5e 3 üstün! Terim, Kocaman karşısında 5'e 3 üstün!
    İşte hakemlerin tuttuğu takımlar İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
    BİZE ULAŞIN