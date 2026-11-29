Raphinha hat-trick yaptı: Barcelona, Real Madrid ile farkı 6'ya çıkardı!
İspanya LaLiga'nin 14. haftasında Barcelona, Deportivo'yu 5-1 mağlup etti.
İspanya LaLiga'nin 14. haftasında Deportivo ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Estadio Abanca-Riazor'da oynanan mücadelede Barcelona, Deportivo'yu 5-1 mağlup etti.
Barcelona'nın gollerini; 2. dakikada Lamine Yamal, 20. dakikada Dani Olmo, 50, 83 ve 90+1. dakikalarda Raphinha kaydederken Deportivo'nun tek golünü 9. dakikada Pierre Emerick Aubameyang attı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, Real Madrid'in Alaves'e yenilmesiyle eflatun-beyazlılarla arasındaki puan farkını 6'ya çıkararak liderliğini sürdürdü. Deportivo ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.