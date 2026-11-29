İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Hull City, Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Crystal Palace ile Hull City karşı karşıya geldi. Hull City deplasmanda rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Konuk ekibin gollerini; 38'te McBurnie, 48'de Thomas ve 80. dakikada Slater kaydetti.

Ev sahibi Crystal Palace'ın tek golünü ise 90. dakikada Larsen ve 90+5. dakikada Wharton attı. Maçın ardından mücadeleden galibiyetle ayrılan Hull City ligde 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

Crystal Palace ise 7 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.