Everton ile Liverpool yenişemedi! İşte maçın özeti
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Everton ile Liverpool 1-1 berabere kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Everton, sahasında Liverpool'u ağırladı.
Çekişmeli mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Everton'ın sayısı 25. dakikada Jeremie Frimpong'un kendi kalesine attığı golle geldi. Liverpool'un golünü ise 5. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.
Bu sonucun ardından Everton 17 puana, Liverpool ise 22 puana yükseldi.