Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında ezeli rakibi Everton'a konuk oluyor. Manchester United ve Club Brugge galibiyetleriyle moral bulan kırmızılar, derbide de kazanmak istiyor. Everton ise sahasında sürpriz peşinde. Peki Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Everton - Liverpool canlı yayın ve canlı skor bilgileri...

Everton - Liverpool maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli karşılaşmalarından birinde Everton ile karşılaşacak. Merseyside derbisinde iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Son maçında Manchester United'ı 4-0 mağlup eden Liverpool, hafta içinde Club Brugge karşısında da 3-0 kazanarak moral depoladı. Kırmızılar, bu performansını Everton karşısında da sürdürmek istiyor. Ev sahibi Everton ise son maçında Brentford'a 4-0 kaybetti. David Moyes'in öğrencileri, taraftarı önünde alacağı galibiyetle kötü sonucu unutturmayı amaçlıyor.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Merseyside derbisi 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 15.00'te başlayacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL'DA WIRTZ DİKKAT ÇEKİYOR

Liverpool'un son haftalardaki çıkışında Florian Wirtz'in performansı öne çıkıyor.

Alman futbolcu, son dönemde hem kulübünde hem de milli takımında sergilediği etkili oyunla dikkatleri üzerine çekti. Club Brugge karşısında attığı gol de Liverpool'un Avrupa'daki galibiyetinde önemli rol oynadı.

EVERTON'DA HEDEF DERBİ GALİBİYETİ

Everton, Brentford karşısında aldığı 4-0'lık yenilginin ardından Liverpool karşısında toparlanmak istiyor.

Mavi-beyazlılar, sahasında oynayacağı derbide taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibine karşı puan arayacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)