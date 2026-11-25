Shakhtar Donetsk, bu akşam Fenerbahçe karşısında kritik bir sınava çıkmaya hazırlanırken Ukrayna'dan Arda Turan'la ilgili flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Shakhtar Donetsk, bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken Ukrayna'dan Arda Turan'la ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ünlü gazeteci Viktor Vatsko, genç teknik adamın sözleşmesinin sona ereceği 2027 yazı öncesinde yeni anlaşma konusunda henüz ilerleme kaydedilmediğini belirterek Shakhtar yönetimine yeni teknik direktör seçeneklerini değerlendirme çağrısı yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Ukrayna temsilcisinin gündemine Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Ünlü Ukraynalı gazeteci ve yorumcu Viktor Vatsko'nun aktardığına göre Shakhtar Donetsk yönetimi ile Arda Turan, yeni sözleşme konusunda henüz anlaşmaya yakın değil.

Türk teknik adamın kulüple olan mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Taraflar arasında yeni kontrat konusunda somut bir ilerleme kaydedilmemesi, Shakhtar'da teknik direktörlük koltuğunun geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Viktor Vatsko, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Shakhtar yönetiminin şu anda gelecekte görev yapacak teknik direktör seçeneklerini yoğun şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Turan'ın sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor ve Arda Turan'ın yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair elimde herhangi bir bilgi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arda Turan'ın kısa süre önce Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir davet aldığı biliniyor. Ancak A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle bu ihtimal gerçekleşmemişti.

Shakhtar Donetsk'in Fenerbahçe karşısında alacağı sonuç kadar Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili yaşanacak gelişmeler de önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.

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