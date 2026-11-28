Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, Ligue 1'in 12. haftasında sahasında Lorient'i 2-0 mağlup etti. Senny Mayulu ve Ousmane Dembele'nin golleriyle 3 puana uzanan Paris ekibi, 29 puanla liderliğini sürdürdü.

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakibi Paris Saint-Germain, sahasında Lorient'i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Karşılaşmada PSG'yi öne geçiren gol 32. dakikada Senny Mayulu'dan geldi. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Luis Enrique'nin öğrencileri, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.

67. dakikada sahneye çıkan Ousmane Dembele, farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi. Lorient'te Ibrahima Balde, 85. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

PSG LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bu galibiyetle ligdeki dokuzuncu zaferini elde eden Paris Saint-Germain, puanını 29'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Lorient ise 16 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Ligue 1'in 13. haftasında PSG, deplasmanda Toulouse ile karşılaşacak. Lorient ise Strasbourg'a konuk olacak.