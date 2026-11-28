Premier Lig'in 12. haftasında Brentford, deplasmanda Manchester United'ı 4-0 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar, bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 10 maça çıkarırken Brentford, 1937'den bu yana ilk kez Old Trafford'da lig galibiyeti elde etti.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, sahasında Brentford'u konuk etti. Old Trafford'da oynanan mücadelede konuk ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte Kırmızı Şeytanlar'ın galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

Karşılaşmada perdeyi 19. dakikada Callum Wilson açtı. Dango Ouattara'nın pasını gole çeviren Wilson, Brentford'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Baskısını sürdüren konuk ekip, 32. dakikada yine Wilson ile farkı ikiye çıkardı. Ouattara'nın hazırladığı pozisyonda fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Brentford, 82. dakikada Ajer'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Bu golde de asist yapan Dango Ouattara, karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Schade, 90+2. dakikada maçın sonucunu ilan etti: 4-0.

Brentford'ın iki golünü kaydeden Callum Wilson ise 53. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Schade'ye bıraktı.

GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI

Premier Lig'de sezonun ikinci haftasından bu yana galibiyet elde edemeyen Manchester United, Brentford karşısında da istediği sonucu alamadı. Son lig maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar, bu yenilgiyle birlikte puanını 8'de bıraktı. Mauricio Pochettino yönetiminde Old Trafford'daki ilk maçına çıkan ekip, kötü gidişatına son veremedi.



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Brentford ise deplasmandaki farklı galibiyetle puanını 20'ye yükseltti. Londra temsilcisi ayrıca 1937 yılından bu yana ilk kez Old Trafford'da bir lig maçını kazanma başarısı gösterdi.

TAKIMLARIN GELECEK HAFTAKİ RAKİPLERİ

Manchester United, 2 Aralık Çarşamba günü Newcastle United deplasmanına çıkacak. Kırmızı Şeytanlar, 5 Aralık Cumartesi günü ise sahasında Coventry City ile karşılaşacak.

Brentford ise 2 Aralık'ta Arsenal'i, 5 Aralık'ta Manchester City'yi sahasında ağırlayacak.