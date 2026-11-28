Bundesliga'nın 11. haftasında Paderborn, sahasında Schalke 04'ü 8-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Stefano Marino'nun hat-trick yaptığı mücadelede ev sahibi ekip, üç maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Paderborn, sahasında ağırladığı Schalke 04'ü 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Baştan sona üstün bir performans sergileyen ev sahibi ekip, üç maçlık galibiyet hasretine son verirken konuk takımın kötü gidişatı devam etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Paderborn, 21. dakikada Jano ter Horst'un golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 39. dakikada Stefano Marino ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Marino, 45+4. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Böylece Paderborn soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da gol yağmuru hız kesmedi. 55. dakikada Steffen Tigges'in golüyle fark dörde çıkarken, yalnızca iki dakika sonra Stefano Marino bir kez daha ağları havalandırdı. Hat-trick yapan Marino, takımının farklı galibiyetinde başrol oynadı.

Schalke 04, 59. dakikada Adil Aouchiche ile skoru 5-1'e getirse de Paderborn'un hücumdaki etkili oyunu karşısında duramadı. 73. dakikada Deniz Zeıtler'in golüyle fark yeniden açıldı. Gabriel Vidovic, 85. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru 7-1'e taşırken son sözü 90+6. dakikada Felix Götze söyledi. Mücadele Paderborn'un 8-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Schalke 04'te takım kaptanı ve milli futbolcu Kenan Karaman 69 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko 75. dakikada kenara geldi. Hasan Kuruçay ise maçın tamamında sahada kaldı.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte üç maçlık galibiyet serisi hasretine son veren Paderborn, puanını 13'e yükselterek Bundesliga'da 10. sıraya yerleşti. Üst üste dokuzuncu maçında da galibiyet alamayan Schalke 04 ise 7 puanla 17. sırada kaldı.

Bundesliga'nın gelecek haftasında Paderborn, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Schalke 04 ise sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.