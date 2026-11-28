Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, deplasmanda karşılaştığı Hamburg ile 0-0 berabere kaldı. Bavyera ekibinde kaptan Joshua Kimmich, rakibinin saçını çekmesi nedeniyle 44. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hamburg ile karşı karşıya geldi. Volksparkstadion'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken Bavyera ekibi, kritik karşılaşmada iki puan kaybetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken Bayern Münih'te takım kaptanı Joshua Kimmich, 44. dakikada yaşanan tartışmanın ardından rakibi Alexander Rossing-Lelesiit'in saçını çektiği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İkinci yarıda da skor değişmedi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 23'e, Hamburg ise 13'e yükseltti. Vincent Kompany'nin öğrencileri ligde 5. kez beraberlik yaşadı.

BAYERN MÜNİH'TE 7 EKSİK

Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan Michael Olise, Harry Kane, Ismael Saibari, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Manuel Neuer ve Jamal Musiala, Hamburg karşısında forma giyemedi.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Bayern Münih, ligin gelecek haftasında Paderborn'u sahasında ağırlayacak. Hamburg ise Union Berlin deplasmanında puan arayacak.



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