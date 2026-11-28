Palmeiras, 2026 Copa Libertadores finalinde Estudiantes'i Ramon Sosa'nın golüyle 1-0 mağlup ederek tarihinde dördüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Brezilya ekibi, bu zaferle kupa sayısında rakibini yakalarken Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

2026 Copa Libertadores finalinde Brezilya temsilcisi Palmeiras ile Arjantin ekibi Estudiantes karşı karşıya geldi. Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı'nda oynanan final mücadelesini Palmeiras, 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. İkinci yarıda baskısını artıran Palmeiras, 51. dakikada Ramon Sosa'nın kaydettiği golle öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Brezilya ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

PALMEIRAS 4. KEZ KUPAYI KALDIRDI

Bu zaferle birlikte Palmeiras, Copa Libertadores'te dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Brezilya temsilcisi daha önce 1999, 2020 ve 2021 yıllarında kupayı kazanmıştı. Böylece Palmeiras, şampiyonluk sayısında Estudiantes'i yakaladı.

Teknik direktör Abel Ferreira da takımının son üç Libertadores şampiyonluğunda görev alarak kulüp tarihindeki yerini güçlendirdi. Palmeiras, 2021 yılında yine Centenario Stadı'nda oynanan finalde Flamengo'yu uzatmalarda 2-1 mağlup etmişti.

MUSLERA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Finalin ardından dikkat çeken anlardan biri de Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın yaşadığı duygusal anlar oldu. Uruguaylı file bekçisi, maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Muslera'nın gözyaşları. https://t.co/oSRPmINjwv — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2026

İKİ TAKIM DA FİNALE PENALTILARLA GELDİ

Palmeiras, yarı finalde Fluminense'yi penaltı atışlarında 5-3 mağlup ederek finale yükselmişti. Estudiantes ise Flamengo ile oynadığı iki karşılaşmayı da golsüz tamamlamış, seri penaltı atışlarının ardından final biletini almıştı.