Real Madrid, La Liga'nın 14. haftasında sahasında Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup olarak 7 maçlık lig galibiyet serisini sonlandırdı. Arda Güler'in 60 dakika forma giydiği karşılaşmada Jude Bellingham kırmızı kart görürken, eflatun-beyazlılar zirve yarışında yara aldı.

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede eflatun-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup olarak büyük bir sürpriz yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Alaves, 22. dakikada Toni Martinez'in golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan konuk ekip, 61. dakikada Angel Perez'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Real Madrid, 69. dakikada Kylian Mbappe ile umutlansa da kalan bölümde aradığı beraberlik golünü bulamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

PENALTI İPTAL VE KIRMIZI KART

Mücadelenin 88. dakikasında Real Madrid lehine verilen penaltı kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarı kartını gören Jude Bellingham, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eflatun-beyazlılar karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

La Liga'daki son yenilgisini eylül ayının sonunda Atletico Madrid karşısında alan Real Madrid, sonraki 7 lig maçını kazanmıştı. Tüm kulvarlarda 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan İspanyol devi, Alaves karşısında aldığı yenilgiyle bu seriye son verdi.

ARDA GÜLER 60 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid karşılaşmasına ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 60. dakikada yerini Carlos Espi'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından 33 puanda kalan Real Madrid, zirve yarışında yara aldı. Alaves ise aldığı galibiyetle puanını 19'a yükseltti.

La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Alaves ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.