Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, PSG'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Gianluca Prestianni'nin geleceği hakkında konuştu. Arjantinli yıldızın sözleşmesini yenilemek için görüşmelerde son aşamaya geldiklerini belirten Silva, transfer iddialarına da net yanıt verdi.

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, Paris Saint-Germain'in transfer listesinde olduğu öne sürülen Gianluca Prestianni'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Arjantinli futbolcunun takımda kalacağı konusunda iyimser konuşan Silva, oyuncunun sözleşmesini yenilemek için görüşmelerde son aşamaya geldiklerini söyledi.

PSG'nin Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlıkları nedeniyle ocak ayındaki transfer döneminde Gianluca Prestianni için harekete geçebileceği iddia edildi. Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı.

"HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM"

Prestianni'nin takımdaki geleceğiyle ilgili endişe taşımadığını belirten Marco Silva, oyuncunun serbest kalma bedeline dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şeyden korkmuyorum. Serbest kalma bedelini zaten biliyorlar. Hoşuma gitsin ya da gitmesin, bedel 200 milyon euro olsaydı belki biraz daha… Ama bunun üzerinde konuşmanın önemli olduğunu düşünmüyorum. 15 gün önce de bu konu sorulduğunda taraftarlarımızın içinin rahat olabileceğini söylemiştim."

"SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE SON AŞAMADAYIZ"

Arjantinli futbolcunun performansından memnun olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, yeni sözleşme görüşmelerinde önemli mesafe katettiklerini belirtti.

Marco Silva, Prestianni'nin geleceğiyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda söylediklerimi tekrarlıyorum. Prestianni'nin bizimle uzun süreli bir sözleşmesi var. Ortaya koyduğu performans sayesinde sözleşmesini yenilemek için görüşmelerde son aşamaya geldik. Mevcut sözleşmesi ve süresi, çalışmalarımızı gönül rahatlığıyla sürdürmemizi sağlıyor.

Prestianni'yle bu konuyu konuşma ihtiyacı hiç duymadım. Şu anda iyi formdaysa bunun nedeni çok çalışması ve işine odaklanması. Benim görmek istediğim de bu."