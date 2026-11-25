Bayern Münih, Jamal Musiala'nın sağlık durumu ve sözleşmesiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından resmi açıklama yaptı. Alman devi, yıldız futbolcuya tam destek verildiğini belirtirken Musiala'nın Lille maçı için kafileye dahil edildiğini duyurdu.

Bayern Münih, yıldız futbolcusu Jamal Musiala'nın sağlık durumu ve sözleşmesiyle ilgili son dönemde gündeme gelen tartışmaların ardından resmi açıklama yayımladı. Alman devi, 23 yaşındaki futbolcuya sahalara dönüş sürecinde tam destek verildiğini belirtirken, oyuncunun temsilcisi ile gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını da paylaştı.

YORUMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, kulübün CEO'su Jan-Christian Dreesen ve denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'nin son dönemde yaptığı açıklamalar, Musiala'nın sağlık durumu ve sözleşmesinin geleceğiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.

Özellikle Rummenigge'nin, Bundesliga'da Köln ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından Sky'a yaptığı açıklamalar gündem oldu. Uluslararası Futbolcular Birliği FIFPRO ve Almanya Profesyonel Futbolcular Birliği VDV'nin yanı sıra Stefan Effenberg ve Lothar Matthaus da konunun kamuoyu önünde tartışılmasını eleştirdi.

İLK MUAYENE 22 NİSAN 2025'TE YAPILDI

Bayern Münih ve oyuncunun temsilcisi, Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili iddialara da açıklık getirdi. Yapılan ortak açıklamada, kısa süreli dalma nöbetlerine benzer belirtilerin ortaya çıkmasının ardından genç futbolcunun 22 Nisan 2025'te Bayern'in sağlık ekibinin bilgisi ve koordinasyonuyla ilk muayenesinden geçtiği belirtildi.

2025 yılının başında Bayern Münih ile sözleşme imzalayan Musiala, sağlık durumuyla ilgili tanısını Ağustos 2026'da kamuoyuyla paylaşmıştı. Kulüp ve oyuncunun temsilcileri, görüşmeleri gizlilik içerisinde sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

LILLE MAÇI İÇİN KAFİLEDE YER ALDI

Öte yandan Jamal Musiala, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşacak Bayern Münih'in maç kafilesine dahil edildi. Alman yıldızın takımla birlikte seyahat etmesi, sahalara dönüş süreci açısından dikkat çekti.