İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı.

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan devi, Atalanta maçında sakatlık yaşayan tecrübeli orta sahanın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama paylaştı. Inter tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk fleksör kaslarında kas zorlanması tespit edildi.

Öte yandan İtalyan basınında yapılan değerlendirmeler sonucunda milli oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öngörüldü.