CAS, 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'e verdi

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını açıklayarak şampiyonluğu Fas’tan alarak Senegal'e verdi. Böylece Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) iki ay önce aldığı ve kupayı Fas'a veren hükmen mağlubiyet kararı geçersiz hale geldi.