Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray taraftarının Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tribünlerden verdiği mesaj hakkında bir paylaşım yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray taraftarının Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tribünlerden verdiği mesajı takdir etti. Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı taraftarların vicdanlı ve onurlu duruşunu selamladı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Osman Aşkın Bak, hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Filistin halkıyla dayanışmasını tribünlerden tüm dünyaya duyuran Galatasaray taraftarımızın vicdanlı ve onurlu duruşunu selamlıyorum. İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne sessiz kalmayacak, hak ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."