Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen, 29 yaşındaki Emre Mor'un sağlığına odaklanmak amacıyla profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen, geçtiğimiz yaz takıma transfer olan Emre Mor'un kariyerine geçici olarak ara vermeye ve sağlığına odaklanmaya karar verdiğini açıkladı.



Geride kalan yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, Hollanda Eredivisie takımı NEC Nijmegen'e transfer olan Emre Mor, futbolculuk kariyerini askıya aldı. Hollanda temsilcisinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sağlığına odaklanmak için bu kararı verdiği belirtildi.



EMRE MOR: SAĞLIĞIMA ÖNCELİK VERMEM GEREKEN BİR NOKTAYA GELDİM



Kulüp sitesine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emre Mor, "Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak. Bu hayalimi gerçekleştirebilmek benim için her şey demek. Çok sevdiğim bu spor için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarımı tanımam ve sağlığıma öncelik vermem gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşma ve kendime odaklanma gibi zor bir karar aldım. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin benim için neler getirebileceği konusunda umudumu koruyorum" ifadelerini kullandı.



NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers ise Emre'nin çok yetenekli bir futbolcu olduğunu aktararak, "Geçen yaz, birbirimize yardımcı olmak ve ona NEC'te yeteneğini sergileme fırsatı vermek amacıyla birlikte bu mücadeleye giriştik. Ne yazık ki Emre şu anda istediği performansı sergileyemeyeceğini belirtti. Bunu iyi niyetle görüştük ve sonuçta bunun her iki taraf için de en iyi çözüm olduğuna karar verdik. İnsan sağlığı her zaman önceliklidir. Emre'ye bu durumda ve gelecekte başarılar diliyoruz" cümlelerine yer verdi.



Emre Mor, NEC Nijmegen ile bu sezon Eredivisie ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı toplam 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.