Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentindeki organizasyonda milliler, üçüncülük maçında Brezilya ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Şeyhmus Erdinç'in içeriye çevirdiği top, Brezilya savunmasına çarparak ağlarla buluştu. Bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci devre 2 gol daha buldu.

17 yaşındaki Tuncay Efe Hankulu'nun 30. ve 38. dakikalarda attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan milli takım, organizasyon tarihinde 5. kez (2007, 2010, 2012, 2014, 2026) üçüncü oldu.

Kupayı 2018'de ikinci tamamlayan Türkiye, İstanbul'daki 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kadrosunda yapılanmaya giden milli takım, Meksika'daki organizasyonda grup aşamasını lider bitirdi.

Son 16 turunda Kolombiya, çeyrek finalde Japonya'yı eleyen Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Gana'ya penaltı atışları sonucu yenildi.

KUPAYI GANA KAZANDI

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa Gana ulaştı.

Final maçında Fas'ı 1-0 mağlup eden Gana, organizasyon tarihinde kupayı ilk kez kazandı.