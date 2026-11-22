PSG'de Desire Doue "çapraz bağ yırtığı" nedeniyle ameliyat edilecek
PSG'de genç yıldız Desire Doue'den kötü haber geldi. Sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen 21 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), genç kanat oyuncusu Desire Doue'nin "çapraz bağ yırtığı" nedeniyle ameliyat edileceğini duyurdu.
Kulübün açıklamasında, Nice'e karşı 3-2 kazanılan lig maçında sakatlanan Doue'nin "sağ diz ön çapraz bağında yırtık" tespit edildiği belirtildi.
Ay sonuna kadar ameliyat edileceği aktarılan Fransız futbolcu Doue'nin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu sezon takımıyla 15 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 6 gol kaydetti.
PSG'de aynı sakatlığı yaşayan Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia da geçen ay ameliyat edilmişti.