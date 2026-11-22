Galatasaray'dan transfer kararı! Ocak ayında imzalar atılacak
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan tecrübeli iki isim ile yola devam etme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, iki futbolcuyla ocak ayında yeni sözleşme imzalamayı hedeflediği öğrenildi. İşte tüm ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Devre arası transfer dönemi için takviye arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, mevcut kadrodaki önemli isimlerin sözleşme durumlarını da değerlendirmeye aldı.