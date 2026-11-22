Juventus, Serie A'nın 12. haftasında sahasında Venezia'yı 4-0 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti. Siyah-beyazlılarda Zeki Çelik 68 dakika forma giyerken, sakatlığı bulunan Kenan Yıldız kadroda yer almadı.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Venezia'yı 4-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 53. dakikada Nick Woltemade, 59. dakikada Teun Koopmeiners, 65. dakikada Juan Cabal ve 71. dakikada penaltıdan Kolo Muani'den geldi.

Karşılaşmada milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus formasıyla 68 dakika sahada kaldı. Sakatlığı devam eden Kenan Yıldız ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 21'e yükseltti. Venezia ise 6 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Juventus, deplasmanda Como ile karşı karşıya gelecek. Venezia ise sahasında Bologna'yı ağırlayacak.