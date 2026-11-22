Flamengo, Palmeiras deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Brezilya ekibi, böylece geçen sezonun ardından üst üste ikinci kez Serie A'da mutlu sona ulaştı.

Brezilya Serie A'nın 36. haftasında Palmeiras ile Flamengo karşı karşıya geldi. Sao Paulo'daki Nubank Parque'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Flamengo, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Palmeiras, 12. dakikada Jhon Arias'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Flamengo, 75. dakikada Samuel Lino'nun golüyle eşitliği sağladı.

Bu beraberlikle puanını 80'e yükselten Flamengo, şampiyonluk yolunda mutlu sona ulaştı.

74 puanda bulunan Palmeiras'ın kalan iki maçını kazanması halinde dahi ilk eşitlik kriteri olan galibiyet sayısında Flamengo'yu geçme ihtimali kalmadı.

Böylece Flamengo, geçen sezonun ardından üst üste ikinci kez Brezilya Serie A şampiyonluğunu elde etti.