İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Bellingam ve 85. dakikada Espi kaydetti.

Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11'e başladı ve 90 dakika forma giydi.

Ev sahibi ekip Kylian Mbappe ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Celta Vigo'nun tek golü ise 6. dakikada Pablo Duran'dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 33'e çıkaran Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona'yı yakaladı.

Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.